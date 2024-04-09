Рим, 10 апреля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Шесть человек пропали без вести в результате взрыва на дамбе водохранилища Сувиана на севере Италии. Инцидент произошёл под Болоньей, в области Эмилия-Романья, сообщило 9 апреля агентство ANSA со ссылкой на местную префектуру.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

На момент происшествия, по данным издания, на станции находились 15 человек. На объекте проводились экстренные работы. Жертвами взрыва на дамбе стали три человека, несколько сотрудников получили ранения.

К поисковой операции привлекли более 100 человек. На место взрыва вылетела санавиация.

Мэр коммуны Камуньяно Марко Масинара уточнил, что взрыв произошёл на глубине около 30 м ниже уровня водохранилища, приблизительно на девятом этаже одной из электростанций. Скорее всего, эпицентром взрыва мог стать подключенный к турбине генератор. Внутри загоревшейся из-за взрыва электростанции могут быть заблокированы сотрудники, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года прогремел взрыв в центре временного приёма мигрантов в итальянском городе Сан-Лоренцо-Нуово. В результате происшествия были ранены не менее 12 человек, в том числе несовершеннолетние. При этом некоторые пострадавшие получили серьёзные травмы. Полиция начала расследование причины ЧП.

В мае 2020 года шесть человек погибли и ещё пятеро получили ранения в результате взрыва на гидроэлектростанции в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Трагедия произошла, когда рабочие осуществляли дноуглубительные работы вентиляционного тоннеля дамбы.