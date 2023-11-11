Рим, 11 ноября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в центре временного приема мигрантов в итальянском городе Сан-Лоренцо-Нуово, который находится в 140 км от Рима. Об этом 11 ноября сообщил телеканал RAI News 24.

Global Look Press/Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

По данным телеканала, в результате взрыва ранены не менее 12 человек, в том числе несовершеннолетние. При этом некоторые пострадавшие получили серьёзные ранения. На место были направлены машины скорой помощи.

Отмечается, что сильный взрыв произошёл в здании, куда обращаются просители убежища. Причина ЧП неизвестна, полиция начала расследование.

Как сообщало ИА Регнум, власти Италии предложили брать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих решения по предоставлению им убежища. Взимание залога предложили распространить на мигрантов из безопасных с точки зрения властей Италии стран — Алжира, Туниса, Марокко, Кот-д’Ивуара, Гамбии, Нигерии.

В Италии особенно большой наплыв мигрантов наблюдается на южном острове Лампедуза в Средиземном море, расположенном в 113 км от Туниса. На остров ежедневно прибывают нелегальные мигранты из Африки.

В середине сентября итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Рим нуждается в помощи из-за гуманитарной катастрофы на Лампедузе. Она предложила морской миссии ЕС заняться сдерживанием прибывающих морем мигрантов.