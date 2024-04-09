* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 апреля, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Российская общественная деятельница, феминистка и писательница Дарья Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск. Соответствующие данные приведены в базе МВД России.

(сс) putnik Дарья Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Серенко Дарья Андреевна. 23.01.1993 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД РФ.

При этом по какой именно статье её объявили в розыск, не указывается.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января 2023 года Минюст РФ включил Серенко в список иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что акционистка активно выступала против специальной военной операции на Украине, а также распространяла ложную информацию о деятельности органов государственной власти.

Писательница после начала СВО стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление», которое является иноагентом. В настоящее время она живёт за пределами РФ.