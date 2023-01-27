* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 января, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Список иноагентов был снова расширен Минюстом России, в него 27 января были внесены пять человек и две организации.

Okras Илья «Ильич» Прусикин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В реестр были включены: музыкант и основатель группы Little Big Илья Прусикин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), выступающий под псевдонимом Ильич; журналист Фидель Агумава (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), публиковавшийся в «Парламентской газете», а в 2022 году — в Moscow Times; официальный представитель далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басана Омбадыков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом); татарский правозащитник Рафис Кашапов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и феминистка и акционистка Дарья Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как пояснили в Минюсте России, все пятеро граждан, попавшие в список иноагентов, активно выступали против специальной военной операции на Украине, а также распространяли ложную информацию о деятельности органов государственной власти.

Кроме того, журналист Агумава (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Дарья Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) осуществляли деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, а журналист Агумава (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) создавал и распространял печатные материалы для иностранного СМИ.

Также уточняется, что в реестр иноагентов Минюстом России были внесены две организации — «Философия ненасилия» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и Фонд развития цифровых прав (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Поясняется, что данные организации были созданы ранее внесенными в реестр иноагентов лицами.