Орск, Оренбургская область, 9 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Вода начала медленно убывать с главной площади частично затопленного Орска, сообщает 9 апреля «РИА Новости».

Егор Алеев/ТАСС

Как свидетельствуют видеокадры агентства, снятые с квадрокоптера, площадь имени Гагарина всё ещё в воде, но начали появляться очертания дорожного полотна. По дороге едет спасательный транспорт с эвакуированными людьми на борту.

В центре площади подтопленными остаются памятник в виде самолёта, посвященный авиаторам, арт-объект «Я люблю Орск». Также затоплены территории АЗС и административные здания. Под водой — и лесопарк вокруг площади.

При выезде с площади к посёлкам дорога уже почти без воды, по ней можно двигаться, но по обе стороны трассы одноэтажные дома полностью погружены в воду, видны только их крыши. Местами вода всё ещё переливается через дорогу.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей.

Город Орск частично затопило после прорыва дамбы 5 апреля. Здесь затоплено почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.

Пострадавшим от паводка жителям Орска предлагают варианты долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах. Речь идёт о тех орчанах, чьи дома в результате паводка разрушены частично или полностью.

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Мэр города Василий Козупица информировал 9 апреля, что пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать.