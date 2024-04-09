Паттайя, Таиланд, 9 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Житель Челябинской области Степан Копейкин в последний день пребывания в Таиланде попал на мотоцикле в ДТП, в результате которого лишился ноги, сообщил 9 апреля телеканал НТВ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Полдня Стёпе не хватило, чтобы убраться из Таиланда на своих ногах», — рассказала телеканалу мама пострадавшего Татьяна, которая прилетела к нему, как только узнала о ДТП.

По её словам, авария на мотоцикле произошла с Копейкиным в последний день пребывания в Таиланде, где он находился с ноября 2023 года. Копейкин получил очень серьёзные травмы — переломы шейных позвонков со смещением, ключицы, нескольких ребер. Он был в коме, сейчас ему лучше, но говорит с трудом. Сейчас они с сыном собирают деньги на оплату лечения и возвращение на родину. Для транспортировки Степана домой, отметила она, нужно полтора миллиона рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели двух граждан России, мужчины и девушки, в результате ДТП в таиландском городе Паттайя. Автомобиль Toyota Altis вылетел на «островок безопасности», после чего врезался в несколько подряд растущих на нём пальм.

Кроме того, в июне 45-летний мотоциклист, гражданин России, в районе Муанг Чонбури, расположенном недалеко от города Паттайя, врезался в кузов грузовика после того, как он остановился на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора.