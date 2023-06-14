Таиланд, 14 июня, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Гражданин России, управлявший мотоциклом, погиб в результате столкновения с грузовиком в Таиланде. Об этом 14 июня сообщил портал Pattaya News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла, по данным полиции, утром 13 июня в районе Муанг Чонбури, расположенном недалеко от города Паттайя. По словам водителя грузовика, 45-летний мотоциклист врезался в кузов его автомобиля после того, как он остановился на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники полиции начали расследование причин и обстоятельств ДТП, приведших к гибели гражданина России. Предполагается, что мотоциклиста могла отвлечь громкая музыка, так как рядом с ним после аварии нашли включённую беспроводную колонку.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели двух граждан России, мужчины и девушки, в результате ДТП в таиландском городе Паттайя. Автомобиль Toyota Altis вылетел на «островок безопасности», после чего врезался подряд в несколько растущих на нём пальм.