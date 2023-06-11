В Таиланде двое граждан России погибли в ДТП
Пхукет, Таиланд, 11 июня, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Двое граждан России погибли 11 июня в ДТП в таиландском городе Паттайя, передаёт телеканал Nation TV.
Отмечается, что авария произошла на проходящей через город автотрассе «Сукхумвит». Автомобиль Toyota Altis вылетел на «островок безопасности», после чего врезался подряд в несколько растущих на нём пальм.
Прибывшие на место ДТП медики попытались спасти 18-летнюю девушку и 23-летнего мужчину, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших скончались.
По данным полиции, пострадавшие были гражданами России. Свидетелей происшествия полиции пока найти не удалось.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале жительница Новосибирска, попавшая в дорожно-транспортное происшествие на острове Бали в Индонезии, скончалась в больнице.