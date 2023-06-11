Пхукет, Таиланд, 11 июня, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Двое граждан России погибли 11 июня в ДТП в таиландском городе Паттайя, передаёт телеканал Nation TV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что авария произошла на проходящей через город автотрассе «Сукхумвит». Автомобиль Toyota Altis вылетел на «островок безопасности», после чего врезался подряд в несколько растущих на нём пальм.

Прибывшие на место ДТП медики попытались спасти 18-летнюю девушку и 23-летнего мужчину, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших скончались.

По данным полиции, пострадавшие были гражданами России. Свидетелей происшествия полиции пока найти не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале жительница Новосибирска, попавшая в дорожно-транспортное происшествие на острове Бали в Индонезии, скончалась в больнице.