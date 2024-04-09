Москва, 9 апреля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Почти 11 миллионов человек приняли участие во Всероссийском голосовании за благоустройство. Они отдали свой голос за создание комфортной городской среды в своих населенных пунктах — там появятся или преобразятся площадки, набережные, дворы, парки, скверы и другие места отдыха.

Анастасия Алёшина ИА Регнум

Такое голосование проводится уже в четвертый раз по нацпроекту «Жилье и городская среда», созданному по решению президента России Владимира Путина. За время реализации программы в стране преобразили уже 4,4 тыс. общественных пространств из 6,9 тыс., выбранных жителями по итогам предыдущих голосований.

В этот раз принять участие в голосовании за благоустройство можно до 30 апреля несколькими способами: на сайте za. gorodsreda.ru, через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые демонстрируют выставленные на голосование объекты в общественных местах. Волонтерами благоустройства в этот раз стали 202 тыс. добровольцев. Благодаря их работе уже удалось привлечь более 7,1 млн голосов.

Созданные по результатам голосования пространства становятся излюбленным местом для прогулок и отдыха местных жителей и туристов, а также площадкой для проведения различных мероприятий. Такой досуг объединяет людей разного возраста и профессий, знакомит подрастающее поколение с культурными и национальными традициями регионов, а также стимулирует развитие туризма и местной экономики.

А наглядная демонстрация преображений, происходящих во всех регионах страны, стала возможна с запуском «Марафона достижений» под девизом #ГородаМеняютсяДляНас. В рамках этой акции с 1 января по 30 марта регионы провели множество мероприятий — от народных гуляний до спортивных состязаний.

Например, в бурятском городе Кяхта на обновленной городской площади стало удобно проводить ежегодный фольклорный фестиваль «Сагаалган-2024», посвященный главному празднику буддийских народов Сибири. Оригинальный вид территории придали новая плитка с национальным орнаментом и памятник основателю города Савве Рагузинскому.

Жительница Кяхты Анастасия Кожина призналась, что была приятно удивлена изменениям, произошедшим в городе за последние годы.

«В 2013 году на месте городской площади была автостоянка, а для проведения массовых мероприятий и праздников приходилось перекрывать часть центральной улицы — конечно, это было неудобно как для отдыхающих, так и для водителей. Сегодня благодаря преображениям проведение мероприятий стало безопасным и комфортным для всех жителей, а парковочные места теперь находятся в специально отведенном месте», — отметила она.

Внимание к «Марафону достижений» привлекли и разнообразные мероприятия, которые прошли в соцсетях. Например, во «ВКонтакте» с 7 по 30 марта среди регионов прошел конкурс видеороликов, показывающих изменения городов за пять лет.

Работы, набравшие наибольшее количество голосов и лайков, попали в полуфинал, а 30 марта в ходе финального состязания был определен регион-победитель — им стала Челябинская область. Симпатии проектам этого региона выразили более 100 тыс. пользователей. Второе место досталось Чечне, «бронзу» получила Волгоградская область.

Всего в Южноуральском регионе на голосование в 2024 году были вынесены 179 объектов благоустройства и три дизайн-проекта для пространств. А конкретно в Челябинской области за последние пять лет благоустроено свыше 1,7 тыс. территорий. Это в том числе 835 общественных пространств, включая парки, скверы, набережные, площади и аллеи, детские и спортивные площадки.

И сейчас в Магнитогорске Челябинской области активно набирает голоса сквер «Детский». Если горожане по итогам голосования сделают выбор в его пользу, то на территории площадью более 15 тыс. кв. м, расположенной в левобережной части города, появится ещё одно место для прогулок, отдыха и занятий спортом. Здесь будет создана детская площадка, площадка для воркаута, а также дополнительные пешеходные дорожки.

АНО «Национальные приоритеты» Сквер «Детский» в Магнитогорске

Несмотря на завершение «Марафона достижений», мероприятия на благоустроенных по нацпроекту территориях продолжаются.

Например, в Зеленоградске Калининградской области в преобразившемся историческом центре города пройдет традиционный праздник — День зеленоградского кота. Представители семейства кошачьих давно стали неофициальным символом города потому, что местные жители питают к ним особую любовь. Даже на городских дорожных знаках можно встретить изображения кошек. Этот тренд вписали и в городскую среду. Основными событиями Дня зеленоградского кота станут открытие творческой площадки «КОТОФЕЙНЯ», мастер-классы, викторины и театрализованное шествие.

«Хочу обратить внимание, что те территории, которые благоустроены, дают возможность дополнительно развиваться бизнесу, устраивать праздники для гостей и местных жителей. Например, Зеленоградск стал одним из популярнейших городов Калининградской области, и если в 2018 году наш регион принимал 1,5 млн туристов, то в 2023 году — уже более 2 млн», — отметил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийское голосование за выбор новых объектов благоустройства проводится по программе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», вошедшего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году.

За это время преобразилось более 65 тыс. объектов городской инфраструктуры: 27,7 тыс. общественных пространств и 37,6 тыс. дворовых территорий, включая 694 проекта-победителя Всероссийского конкурса.