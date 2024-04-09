Львов, Украина, 9 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины повреждён объект инфраструктуры, сообщил 9 апреля глава областной администрации Максим Козицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обломки (БПЛА) повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ночью 9 апреля, по информации пророссийского подполья, российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, а также нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области.

Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях. В этих регионах, а также в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черновицкой областях объявляли воздушную тревогу.