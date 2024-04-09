Москва, 9 апреля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью 9 апреля уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли «располагу» ВСУ в общежитии недалеко от центра города», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, один дрон «Герань» был сбит над городом, он упал на двухэтажное здание.

«К сожалению, есть пострадавшие. Дом не развалило, снесло пристроенные из металлопластика балконы», — добавил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, взрывы в ночь на 9 апреля звучали в нескольких областях Украины. Также в ночь на 9 апреля серия взрывов прогремела в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Подробности инцидента местные власти и СМИ не привели.

Накануне, 8 апреля, российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ Долгинцево в Кривом Роге, сообщил Лебедев.

Лебедев 7 апреля проинформировал об уничтожении российскими военными иностранной системы ПВО в районе аэропорта в Харькове. По его словам, удар, вероятно, был нанесён по месту, где жили бойцы ВСУ.