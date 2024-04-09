Николаев, Украина, 9 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по энергосистеме города Днепродзержинска в Днепропетровской области, сообщил 9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, в городе было два громких прилёта, один из них сопровождался сильной детонацией. Второй прилёт, вероятно, был перехвачен, так как в небе наблюдалась сильная вспышка, а по земле прошла мощная взрывная волна.

«Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Подпольщик добавил, что в Днепродзержинске находится много предприятий, работающих на военную промышленность, и большое количество складов. На них хранятся в том числе горюче-смазочные материалы.

Украинские власти в 2016 году переименовали Днепродзержинск в Каменское.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 апреля, по информации пророссийского подполья, российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, а также нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области.

Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях. В этих регионах, а также в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черновицкой областях объявляли воздушную тревогу.