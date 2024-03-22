Вашингтон, 22 марта, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Украинская экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции, и американская помощь не приведёт Украину к светлому будущему. Об этом написал обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он напомнил, что сенатор Конгресса США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее призвал предоставить Киеву финансирование, чтобы киевский режим смог решить проблемы своей экономике. По мнению Руссо, подобные инициативы являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках.

Обозреватель отметил, что те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых граждан США.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западная военная и финансовая поддержка не поможет Украине и не предотвратит продвижение российских войск в зоне украинского конфликта. Эксперт напомнил, что за 18 месяцев США вместе с ЕС передали киевскому режиму в общей сложности $200 млрд, а также тысячи единиц бронетехники и других видов вооружения.

В начале февраля газета Financial Times написала о том, что Украина в 2024 году может не получить американскую помощь из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа.