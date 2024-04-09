Москва, 9 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Бывший депутат Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандра Эйра объявлена в России в международный розыск за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает 9 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Эйра, ранее вступившая в интернациональный легион Украины, фигурирует в уголовном деле, возбуждённом по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Российские следователи объявили её в розыск в рамках расследования, пояснил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные ликвидировали в Херсонской области французского графа Адриена Бодона, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. В момент нанесения удара беспилотником «Ланцет» Бодон и другой французский наёмник разворачивали БПЛА Shark, который применяется в том числе для корректировки ударов системы HIMARS.

По данным Минобороны России, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, уже уничтожены. Больше всего среди них наёмников из Польши. Из 784 румынских наёмников уничтожены 349. В европейских странах растёт число захоронений тех, кто выступал на стороне ВСУ. Российский Следственный комитет объявил в розыск более 700 иностранцев за участие в боевых действиях, часть из них заочно арестована.