Москва, 9 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Мошенники могут использовать запись голоса жертвы для подтверждения финансовых операций или заключения договоров. Эксперт пояснил, что опасно произносить незнакомцам по телефону даже слова «да» и «подтверждаю». Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Мошенники могут попытаться услышать от жертвы фразу «я подтверждаю» или даже кодовое слово.

Немкин сказал, что если у преступников будет «слепок голоса», состоящий из нескольких ключевых фраз, он сможет дать им дополнительные возможности для списания средств.

«Система банка отреагирует на ключевые фразы, что позволит подтвердить перевод денег», — подчеркнул Немкин, добавив, что на незнакомые номера лучше вообще не отвечать и перезванивать не следует.

Также эксперт посоветовал установить определитель номера, это поможет быстрее вычислить мошенника.

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