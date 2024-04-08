Москва, 8 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Мошенники под видом расследования о помощи ВСУ выманили у сына советского космонавта и одного из создателей системы ПВО Москвы Валентина Ершова более 1,5 миллиона рублей. 58-летнему Сергею Ершову пришлось взять кредит, чтобы убедить фейковые правоохранительные органы, что он не помогает украинских военным. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первого апреля на телефон старшего научного сотрудника РАН Сергея Ершова пришло сообщение, отправителем значился Александр Аптекарев. Мужчина является директором института, в котором работает Ершов.

«Мошенники от имени руководителя убеждали научного сотрудника, что кто-то из его коллег переводит деньги в помощь ВСУ. Потом Ершова переключили на фейкового следователя. Она объяснила Ершову, что кто-то взял не его имя кредит и тоже пытается перевести его деньги на Украину. Чтобы заблокировать этот кредит, по словам «следователя», необходимо взять дополнительный кредит на миллион рублей. Ершов согласился», — сообщил источник.

После получения кредита Ершов перевел всю сумму на счет мошенникам. После чего сотрудница банка сообщила, что для полной безопасности, необходимо снять все деньги со своих личных счетов и перевести их на безопасные счета банка. Научный сотрудник РАН так и сделал. Он перевел 511 тысяч из своих личных сбережений на счет мошенникам.

После того, как номера следователя перестали отвечать, а аккаунт якобы его начальника был удален, Ершов понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Отец Сергея Валентин Ершов — космонавт-испытатель и выдающийся конструктор. Он принимал участие в разработке ракет для истребителей МИГ и создании системы ПВО Москвы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники убедили психиатра, практикующего гипноз, взять кредит на своё имя и перевести его на «безопасные счета». Преступники сообщили врачу, что деньги с его счетов уходят бывшему главе пресс-службы «Газпрома» Игорю Волобуеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который воюет против России в рядах ВСУ, и, чтобы этого избежать, нужно взять кредит.