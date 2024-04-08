Мошенники заставили сына космонавта взять кредит и перевести им 1,5 млн руб
Мошенники заставили сына создателя ПВО Москвы взять кредит и перевести им 1,5 млн рублей
Москва, 8 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Мошенники под видом расследования о помощи ВСУ выманили у сына советского космонавта и одного из создателей системы ПВО Москвы Валентина Ершова более 1,5 миллиона рублей. 58-летнему Сергею Ершову пришлось взять кредит, чтобы убедить фейковые правоохранительные органы, что он не помогает украинских военным. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
Первого апреля на телефон старшего научного сотрудника РАН Сергея Ершова пришло сообщение, отправителем значился Александр Аптекарев. Мужчина является директором института, в котором работает Ершов.
«Мошенники от имени руководителя убеждали научного сотрудника, что кто-то из его коллег переводит деньги в помощь ВСУ. Потом Ершова переключили на фейкового следователя. Она объяснила Ершову, что кто-то взял не его имя кредит и тоже пытается перевести его деньги на Украину. Чтобы заблокировать этот кредит, по словам «следователя», необходимо взять дополнительный кредит на миллион рублей. Ершов согласился», — сообщил источник.
После получения кредита Ершов перевел всю сумму на счет мошенникам. После чего сотрудница банка сообщила, что для полной безопасности, необходимо снять все деньги со своих личных счетов и перевести их на безопасные счета банка. Научный сотрудник РАН так и сделал. Он перевел 511 тысяч из своих личных сбережений на счет мошенникам.
После того, как номера следователя перестали отвечать, а аккаунт якобы его начальника был удален, Ершов понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Отец Сергея Валентин Ершов — космонавт-испытатель и выдающийся конструктор. Он принимал участие в разработке ракет для истребителей МИГ и создании системы ПВО Москвы.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники убедили психиатра, практикующего гипноз, взять кредит на своё имя и перевести его на «безопасные счета». Преступники сообщили врачу, что деньги с его счетов уходят бывшему главе пресс-службы «Газпрома» Игорю Волобуеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который воюет против России в рядах ВСУ, и, чтобы этого избежать, нужно взять кредит.