Киев, 8 апреля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. В Киевской области в ночь на 8 апреля прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Работают силы ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской ОВА.

Жителей призвали находиться в укрытиях, а также не выкладывать в Сеть кадры работы средств противовоздушной обороны.

На тот момент, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Позднее сирены прозвучали в Ровненской и Днепропетровской областях.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевскими властями.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге, сработала система ПВО. В тот же день в силах обороны юга Вооружённых сил Украины заявили о пожаре в Одессе после взрывов, прогремевших в городе в ночь на воскресенье. Повреждения получили административное и техническое здания.