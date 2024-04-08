Смоленск, 8 апреля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. При обрушении Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области погибла женщина, ещё один человек тяжело пострадал, сообщило 8 апреля региональное управление МЧС.

Кадр из видео

Ранее пресс-служба управления сообщала, что в момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

«Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового автомобиля в тяжёлом состоянии», — заявил представитель управления «РИА Новости».

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Московская железная дорога (МЖД) в свою очередь проинформировала, что из-за обрушения путепровода в Смоленской области приостановлено движение поездов на участке Вязьма — Семлёво.

На место обрушения для расчистки путей направлены четыре восстановительных поезда, в РЖД создан оперативный штаб, отметила пресс-служба МЖД.

«В момент происшествия поездов на участке не было. Мост находится не на балансе ОАО «РЖД». На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб», — сказано в сообщении МЖД.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Московской области обрушился пролёт моста через реку Пахра на автодороге Кутьино — Дубровицы. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль. Пострадала 60-летняя женщина-водитель.

Прокуратура начала проверку в связи с ЧП, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. И. о. главы Подольского городского округа Григорий Артамонов позднее уточнил, что специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста.