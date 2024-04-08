Вязьма, Смоленская область, 8 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили, обрушился в городе Вязьме Смоленской области, сообщила 8 апреля пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Кадр из видео

«В 16:32 по системе «112» поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в г. Вязьме. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находились два автомобиля (легковой и грузовой)», — сообщили ТАСС в ведомстве.

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В МЧС добавили, что данные о пострадавших уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Московской области обрушился пролёт моста через реку Пахра на автодороге Кутьино — Дубровицы. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль, он тоже рухнул вниз. Пострадала 60-летняя женщина-водитель.

Подмосковная прокуратура начала проверку в связи с ЧП, а следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

И. о. главы Подольского городского округа Григорий Артамонов уточнял, что специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста под Подольском.