В Улан-Удэ в приюте для животных «Ананда» в конце прошлой недели усыпили почти два десятка содержавшихся там бездомных собак.

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснили региональные СМИ и Telegram-каналы, это первая такая «эвтаназия», принятая во исполнение закона, который в ноябре прошлого года принял Народный хурал — парламент Бурятии.

В июле 2023 вступил в силу федеральный закон, по которому регионы могут сами определить параметры обращения с бездомными животными. По закону, принятому в Бурятии, усыплять можно не только больных или агрессивных собак, но вполне здоровых псов, в случае, если у них в течение двух месяцев содержания в питомнике не появится хозяин.

Управляющий «Ананды» Вячеслав Самбуев сообщил журналистам, что собак усыпили не по решению сотрудников приюта, а по требованию республиканского ветеринарного управления — которое не предупредило руководство о своём визите.

«Около часа дня представители управления ветеринарии вошли с медблок «с целью провести проверку». И попутно усыпили 18 собак. Вот так мимоходом отняли 18 жизней, которые мы с таким трудом сохраняем», — били тревогу сотрудники «Ананды» в своём Telegram-канале «Собака счастья».

Волонтер из приюта «Ананда» Наргиза рассказала ИА Регнум, что сейчас в приюте идет пристройка около двух тысяч особей, что невероятно много — местные власти позволили руководству «Ананды» таким образом спасти оставшихся питомцам, но сделать это надо быстро.

«Количество надо сократить, чтобы содержать всех в надлежащих условиях», — подчеркнула волонтер, говорят о поиске хозяев животным. Кроме того, идут работы по улучшению условий для питомцев в «Ананде».

«Было три тысячи особей — это уже перебор, да и две тысячи тоже много, надо продолжать работу по пристройке», — подметила она, ведь пока удается пристраивать животных, их не станут усыплять.

Животных также начали массово переправлять в другие регионы, где нет эвтаназии, сообщили сотрудники зооприюта.

Во многих российских регионах все еще действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), которую применяют к неагрессивным зверям.

Метод усыпления, а по сути, убийства бездомных животных» устанавливают те регионы, которые, по сути, не хотят заниматься реальным решением проблемы, а выбирают «популистские меры», чтобы снять с себя ответственность, заявили ИА Регнум в общественной организации «Альянс защитников животных».

Десять дней — и эвтаназия

Законодатели в некоторых регионах уже начали принимать законы, подобные бурятскому — или с более жесткими требованиями.

Как рассказал руководитель Госветслужбы соседнего Забайкальского края Андрей Лим, в регионе организуют ПВС (пункты временного содержания), куда будут попадать агрессивные собаки и животные, у которых точно не может быть хозяев.

Бесхозных псов будут содержать 30 дней, а затем «гуманно умерщвляться». Предположительно потерянных собак будут помещать в спецприюты на полгода, если хозяин не найдётся — то животное переведут в ПВС — и дальше эвтаназия.

В курултай Республики Алтай внесён законопроект: срок пребывания отловленных бездомных собак в ПВС будет не более 11 дней, а после — усыпление. Вместе с тем предполагается, что умертвлять будут только тех собак, что уже кусали людей, или в целом, проявляли агрессию.

Остановка сердца — недорого

Те, кто утверждает на региональном уровне «зверский» закон, фактически откинул страну на десятилетия назад, во времена, когда активно практиковался отстрел собак, сказала ИА Регнум директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Зоозащитникам потребовались многие годы, чтобы добиться запрета убийства бездомных животных. Дмитриева также отметила, что те, кто принял этот закон, ссылаются на то, что эвтаназия в регионах выходит дешевле, а это в корне не верно.

По ее словам, сам препарат, который вызывает остановку сердца, стоит дешево, но эвтаназия дорога тем, что перед ней обязательно ставится двухкомпонентный препарат — миорелаксант и наркотическое вещество, уже после которого вводится препарат, убивающий животное.

Благодаря такому протоколу действий зверь находится в «отключке» и не понимает, что с ним происходит, такой способ и называют гуманным.

Страница приюта Ананда в VK

«Мертвая собака не скажет, как ее усыпили. Стоимость гуманной эвтаназии достаточно дорогая, в районе 5 тысяч рублей, стоимость стерилизации животного — сопоставима с этой суммой», — подчёркивает Дмитриева, отметив, что в таком случае нельзя говорить о том, что умерщвление дешевле.

По ее мнению, дешевизна эвтаназии говорит о том, что регион не закупает нормальные препараты, которые позволят соблюсти гуманность. «По 20 рублей за ведро», и они их там будут убивать, когда собака находится в полном сознании, у нее полный паралич органов дыхания, она умирает от удушья. Это просто страшная смерть», — подчеркнула Дмитриева.

Эксперт также считает, что ни у кого уже нет иллюзий о том, что даже если деньги на гуманную смерть животного выделяются, то они будут расходоваться должным образом.

«На убойные тендеры будут выходить всякие живодеры и понятно, что ни о каком гуманном убийстве речи не идет», — резюмировала директор фонда защиты городских животных.

Чей закон выше?

Ещё до принятия законопроекта, который развяжет руки регионам в отношении бездомных зверей, зоозащитники неоднократно высказывались против него. Опасения оказались не беспочвенными, полагают активисты.

Принятый летом прошлого года федеральный закон, и то, что принимается на региональном уровне, идёт вразрез с федеральным законодательством, пояснила ИА Регнум актриса, певица, телеведущая и зоозащитница Илона Броневицкая.

Точнее, указала собеседница — это идёт вразрез с Гражданским кодексом. Действительно, статья 231 ГК, где прописан порядок приобретения права собственности на безнадзорных животных, подразумевает, в том числе 6-месячный период на поиск хозяев такого животного.

Гражданский кодекс РФ — выше обычных федеральных законов, в том числе и закона «Об ответственном обращении с животными» с введёнными в него этим летом поправками.

Получается, что региональные законы в этом случае противоречат общероссийским нормам, что нарушает 76-ю статью Конституции, где говорится о верховенстве федерального законодательства, сказала ИА Регнум юрист по вопросам защиты прав владельцев животных Светлана Зиберт.

«Это называется местное самоуправство, — отмечает Илона Броневицкая. — Превышение полномочий регионами, о чем мы все и предупреждали. Это всё равно, что сказать — давайте в отдельно взятом регионе у нас вместо врачей будут шаманы».

«Возобновление практики живодёрен»

Критики «организованной эвтаназии» считают — таким образом, чиновники на местах снимают с себя ответственность за поддержание работы системы приютов, и за стерилизацию животных.

По их данным, безвозвратный отлов существовал в России на протяжении десятков лет до принятия в 2018 году закона «Об ответственном обращении с животными» — и этот подход не показал своей результативности, пояснили ИИА Регнум в общественной организации «Альянс защитников животных».

Даже наоборот, он был контрпродуктивным, потому что бюджеты на отлов бездомных собак росли с каждым годом, отмечают собеседники. Защитники животных считают, что проблему бездомных животных «невозможно решить массовыми убийствами».

«Для ее решения нужен комплексный подход, включающий в себя как работу с животными без владельцев (по программе ОСВВ или помещением их в приюты), так и регулирование сферы разведения и повышение ответственности владельцев домашних животных», — отметили в «Альянсе».

Федеральная власть предоставила регионам выбрать оптимальный способ решения проблемы отлова и содержания бездомных собак — реально существующей проблемы — но на местах зачастую решили действовать не оптимально, а «удобно».

Принятыми региональным законами идёт возвращение к «практике советских живодерен», говорит юрист Светлана Зиберт.

Безнадзорное животное отлавливалось помещается в так называемый ПВС (пункт временного содержания) и дальше утилизируется. Именно «утилизация» животного гораздо выгоднее, чем его содержание, заметила собеседница. А отсюда, по мнению Зиберт, «уже рождаются коррупционные схемы».

Со слов собеседницы, что на все запросы от зоозащитников Генпрокуратура молчит, а республиканское ведомство пишет отписки, что дело находится в суде.

Зиберт также сообщила, что 16 января состоится первое судебное заседание в Бурятии по вопросу эвтаназии бездомных животных. «Будем также в Астрахани подавать, в Алтайском крае, в Забайкалье», — перечислилаона.

Зоозащитники признают: комплексный подход, о котором они говорят, требует немалых организационных и управленческих усилий, а также определенных финансовых вложений на начальном этапе, но — полагают они — только таким образом и возможно решить проблему.