Москва, 18 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. К концу XXI века климат в России может потеплеть на пять-десять градусов, в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете. Об этом заявила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Ольга Куричева на онлайн-лекции проекта «РИТМ углерода» «Глобальные изменения климата. Риски и возможности для России».

Владимир Гердо/ТАСС

«К 2100 году потепление может составить два-пять градусов, а в России — от четырёх-пяти до 10–12 градусов. Уровень океана повысится ещё на 20–50 см», — спрогнозировала Куричева, добавив, что потепление климата в России происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете.

По её словам, это связано с тем, что государства, которые расположены в северных широтах, сильнее реагируют на изменение климата.

Как указала эксперт, потепление приведёт к таянию многолетней мерзлоты, новым волнам жары, увеличению числа опасных метеорологических явлений, лесным пожарам, дефициту воды в южных регионах.

По словам эксперта, изменение климата будет иметь и положительные последствия для России. В стране улучшатся условия лесного и сельского хозяйства, уменьшатся затраты на отопление, откроются возможности для освоения Севера и судоходства по Северному морскому пути.

Ранее климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум оценил прогноз о гибели 1 млрд человек из-за изменения климата. Он назвал возможными различные сценарии, при которых количество погибших может оказаться даже большим. Учёные из Университета Западного Онтарио предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества.

Карнаухов пояснил, что, если по мере развития глобального потепления произойдёт перестройка течений Северной Атлантики и резко нарушится климат Европы, это приведёт к росту международной напряжённости, которая может вылиться в крупные войны.

Могут быть и другие негативные сценарии. Например, если активизируются природные источники углекислого газа. Карнаухов объяснил, что в настоящее время концентрация углекислого газа в атмосфере растёт по экспоненте. Но в принципе возможен переход в стадию гиперболического роста, и тогда в течение 100 лет человечество может получить рост температуры на десятки градусов.