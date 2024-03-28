Штат Калифорния, США, 28 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Таяние полярных льдов приводит к изменению скорости вращения Земли, что в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени. К такому выводу пришли в своём исследовании учёные калифорнийского университета, сообщает научный журнал Nature.

Global Look Press/Peter Giovannini/imageBROKER.com

«Ускоренное таяние льда в Гренландии и Антарктиде, измеренное с применением спутниковой гравиметрии, привело к тому, что угловая скорость (вращения) Земли снизилась за меньший промежуток времени, чем раньше», — говорится в материале.

Учёные заявили, что это создаст невиданную ранее проблему для синхронизации компьютерных сетей.

«Может потребоваться внесение изменений в UTC (всемирное время) раньше, чем планируется… Глобальное потепление уже влияет на глобальное времяисчисление», — следует из материала.

Как передавало ИА Регнум, британские учёные забили тревогу из-за климатического кризиса на Земле. По их данным, если не сократить выбросы парниковых газов, то мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году.

Учёные пришли к выводу, что к концу этого десятилетия планета пройдёт безопасный порог глобальных температур в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до промышленной революции. По прогнозу авторов работы, через 20 лет температура поднимется на 2 градуса, если не последуют какие-либо меры.

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Ольга Куричева заявила, что к концу XXI века климат в России может потеплеть на пять-десять градусов, в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете.

По её словам, это связано с тем, что государства, которые расположены в северных широтах, сильнее реагируют на изменение климата.