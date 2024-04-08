Курган, 8 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Больше 600 человек эвакуированы в Курганской области из районов, подверженных затоплению, большинство людей приютили родственники. Об этом сообщает 8 апреля пресс-центр управления МЧС по региону.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По прогнозам, подтопить может город Курган, а также Звериноголовский, Целинный, Притобольный, Кетовский и Белозёрский муниципальные округа. В области проводят укрепление берегов, оповещают население о ситуации с паводком.

«Развёрнуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве», — говорится в сообщении.

В ПВР находятся 119 человек, ещё больше 500 разместили у себя родственники. В области подтоплен 21 жилой дом и 94 приусадебных участка, а также семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

Как сообщало ИА Регнум, в Курганской области в связи с паводком введён режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Вадима Шумкова, вода быстро прибывает, в ночь на 9 апреля ожидается первая волна паводка в Звериноголовском муниципальном округе.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками.

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков в пострадавших от них регионах. Комиссию возглавил глава МЧС Куренков.