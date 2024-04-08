Курган, 8 апреля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня вводится в Курганской области в связи в паводком, сообщил 8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

По его словам, прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее, первая волна паводка в Звериноголовском округе ожидается в ночь на 9 апреля.

«Вводим ЧС регионального уровня», — написал глава региона.

Также он информировал, что уровень воды в реке Тобол в Курганской области прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.

В Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

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Кроме того, в Оренбурге сообщили, что уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться, уровень воды превысит опасное значение. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.