Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Девять человек госпитализированы в Орске в связи с паводком, всего зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью. Об этом помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил 8 апреля журналистам.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Он отметил, что взрослые и дети в Орске получают экстренную и неотложную помощь в полном объёме, в больницах есть всё необходимое. Амбулаторную помощь оказывают выездные бригады преимущественно на дому, для плановой помощи пациентов отправляют в больницы Новотроицка, Оренбурга и других городов региона.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи людям, пострадавшим в затопленном Орске. Также поручено обеспечить пациентов лекарствами и вакцинами, добавил Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, город Орск в Оренбургской области частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Подтопленный Орск сняли на видео с помощью квадрокоптера. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Мэр Василий Козупица сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Объявлена эвакуация жителей посёлка Лесоторговый. В зоне подтопления находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных, а также 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики.