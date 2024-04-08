Москва, 8 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Планы Германии по созданию в Литве военной базы провоцируют дальнейшее нагнетание напряжённости у российских границ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля журналистам.

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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус лично проводил 20 немецких военнослужащих, отбывающих в Литву, в аэропорту Берлина и назвал этот день «великим». Он отметил, что скоро в республике появится целая бригада военных бундесвера.

По словам представителя Кремля, в Москве такие новости восприняли негативно.

«Это продолжение нагнетания напряжённости, создание очагов опасности для нас у наших границ, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Писториус подчеркнул важность первого этапа развёртывания немецкого подразделения за пределами страны и уточнил, что в Литву отправились добровольцы. По его словам, это важный момент для НАТО и его обороноспособности.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил, что немецкая бригада будет полностью передислоцирована в страну к 2027 году, что обойдётся примерно в 800 млн евро. Германия планирует разместить в стране тяжёлую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения, всего 4,8 тыс. военных и 200 сотрудников персонала.

К концу 2024 года, как ожидается, в Литве будет уже 150 немецких военных. Их разместят в основном в Шальчининкском районе на юге страны у населенного пункта Руднинкай. Часть военных будет находиться в центре страны, в городке Рукле Йонавского района. Подробный план работ по размещению бригады бундесвера в Литве министры обороны обеих стран утвердили в декабре 2023 года.