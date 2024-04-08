Киев, 8 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк назвал «политической наивностью» расчёт на урегулирование конфликта с Россией путём уступок Украиной части территорий и отверг его. Так он отреагировал на план кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы на выборах.

Global Look Press

«Столько политической наивности сегодня здесь не найти. Но если так, то откуда у некоторых периодически берётся удивительное желание заставить Украину примириться <…> ценой территориальных уступок? Абсолютно же понятно, что дальше будет с Украиной, Европой, демократией и международным правом», — написал он в Telegram-канале.

Михаил Подоляк указал, что Киев якобы не может полагаться на выполнение Москвой достигнутых договорённостей.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что Дональд Трамп в частной беседе заявил — он намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса.

20 января Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал, что сможет урегулировать украинский конфликт ещё до инаугурации, в случае если его вновь изберут президентом США в ноябре 2024 года. Политик уточнил, что достигнет такого результата благодаря знакомству как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима.

В июле 2023 года Трамп в очередной раз заявил, что способен всего за 24 часа урегулировать украинский конфликт. Он отметил, что видит своей задачей прекращение этого противостояния.