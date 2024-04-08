Москва, 8 апреля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая в настоящий момент отбывает срок за получение взятки в особо крупном размере, написала заявление на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил 8 апреля член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов в интервью «РИА Новости».

Сергей Савостьянов/ТАСС Арина Новосельская

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры КрымаАриной Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — информировал он.

По его словам, женщина приняла такое решение ещё три месяца назад. Новосельская отметила, что надеется на утвердительный ответ по её заявлению как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, пост министра культуры Крыма Новосельская заняла в феврале 2014 года. В ноябре 2021 года она была задержана. По данным следствия, бывший министр Крыма получила взятки в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

18 июля 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии. Ей также был назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 129 млн рублей).

Депутаты Госдумы 19 марта приняли во втором и третьем чтениях два закона, предусматривающие закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО. Как отметил один из соавторов закона сенатор Андрей Клишас, закон позволит тем, кто совершил преступление, реабилитироваться в глазах общества, участвуя в боевых действиях. По его словам, эта законодательная инициатива позволит усовершенствовать процедурные моменты.