Донецк, 7 апреля, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 126 единиц различных боеприпасов. Об этом в ночь на 7 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«42 факта вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что на донецком направлении было зафиксировано 23 обстрела, на горловском — 19 обстрелов. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе двое детей. В результате обстрелов повреждены 16 жилых домовладений и один объект гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ Будённовского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка пострадали 11 мирных жителей. Украинские войска применили реактивную и ствольную артиллерию, боеприпасы кассетного типа и ударные беспилотные летательные аппараты.