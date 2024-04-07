Кейптаун, 8 апреля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшие несколько месяцев посетить Южно-Африканскую Республику для укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщило издание Business Day.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Цель визита (Зеленского. — Прим. ред.) — укрепление двустороннего сотрудничества. Также планируется обсудить характер отношений, как рассчитывает Зеленский, последует после урегулирования военного вопроса», — приводит издание слова глав южноафриканского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Зеленский, помимо ЮАР, посетит ещё ряд стран африканского континента.

При этом ранее официальный представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что визит главы киевского режима в республику не состоится как минимум до президентских выборов, которые пройдут в Южно-Африканской Республике в конце мая текущего года.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Украину. До этого визит французского политика, в рамках которого планировалось подписание между Францией и Украиной двустороннего соглашения о безопасности, был отменён из соображений безопасности.