Париж, 11 марта, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие несколько недель посетит Украину. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщило агентство Agence France-Presse о ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Стороны договорились оставаться в тесном контакте, в частности, в том, что касается визита президента республики на Украину, который должен состояться в ближайшие недели», — говорится в материале.

О предполагаемом визите Макрона на Украину в субботу также сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. В ходе прошедшего телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию в зоне боевых действий и результаты прошедшего в конце февраля в Париже неформального саммита по Украине.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Макрон объявил о намерении посетить Украину, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ и подписать двустороннее соглашение о безопасности. Позднее визит был отменён, согласно данным ряда СМИ, из соображений безопасности, однако договор всё-таки был подписан во время визита Зеленского в Париж в середине февраля.