Кейптаун, 11 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в ЮАР не ожидается до президентских выборов, которые пройдут в республике в конце мая, сообщил ТАСС 11 марта официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя публикации в СМИ о возможной поездке Зеленского в Южно-Африканскую Республику.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — сказал он.

С 2018 года главой ЮАР является Сирил Рамафоса.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский планирует совершить свой первый государственный визит в ЮАР, где его якобы уже согласились принять.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима 9 марта сообщил о готовящемся визите президента Франции Эммануэля Макрона на Украину.

В январе 2024 года Макрон объявил о намерении посетить Украину, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ и подписать двустороннее соглашение о безопасности. Позднее визит был отменён, согласно данным ряда СМИ, из соображений безопасности, однако договор всё-таки был подписан во время визита Зеленского в Париж в середине февраля.