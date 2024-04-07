Нижний Новгород, 7 апреля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Двое детей и трое взрослых получили травмы 7 апреля при столкновении двух легковых автомобилей в центре Нижнего Новгорода, сообщила региональная Госавтоинспекция, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ведомства, ДТП произошло примерно в 17:15 на улице Максима Горького. Столкнулись Kia Sorento и Audi. Пострадавшим детям по 10 лет. Всех получившихся травмы доставили в больницу.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля в Новосибирске из минивэна выпали на дорогу две женщины, при этом автомобиль не остановился. Позже он вернулся, сбив одного из неравнодушных прохожих. Водитель автомобиля вышел и устроил драку с собравшимися.

В Ростовской области 4 апреля на трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз. Из-за падения пролилось топливо. Данных о пострадавших нет, но специалистам пришлось ликвидировать последствия утечки.