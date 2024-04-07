Водитель на скорости «выбросил» двух женщин, сбил мужчину и устроил драку
Сибиряк на скорости «выбросил» из авто двух женщин, сбил мужчину и устроил драку
Новосибирск, 7 апреля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В Новосибирске пьяный водитель минивэна на скорости «выбросил» из салона автомобиля двух пассажирок, сбил мужчину и подрался, сообщил 7 апреля Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл в микрорайоне Чистая слобода. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как из минивэна на скорости выпали две женщины. Водитель при этом не остановился.
Спустя некоторое время минивэн вернулся. Один из неравнодушных прохожих попытался остановить автомобиль, но тот сбил и его. После этого водитель прекратил движение. Из салона машины вышел мужчина, который попытался подойти к пострадавшим, однако кто-то из прохожих его оттолкнул. Началась драка.
По данному факту полиция начала проверку.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве 7 апреля при столкновении двух легковушек из машины с водительского сиденья на проезжую часть вылетела женщина. В момент ДТП её выбросило из машины, она оказалась на проезжей части и попыталась встать.
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