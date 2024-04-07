Новосибирск, 7 апреля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В Новосибирске пьяный водитель минивэна на скорости «выбросил» из салона автомобиля двух пассажирок, сбил мужчину и подрался, сообщил 7 апреля Telegram-канал «112».

Мвд.рф

Инцидент произошёл в микрорайоне Чистая слобода. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как из минивэна на скорости выпали две женщины. Водитель при этом не остановился.

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Спустя некоторое время минивэн вернулся. Один из неравнодушных прохожих попытался остановить автомобиль, но тот сбил и его. После этого водитель прекратил движение. Из салона машины вышел мужчина, который попытался подойти к пострадавшим, однако кто-то из прохожих его оттолкнул. Началась драка.

По данному факту полиция начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 7 апреля при столкновении двух легковушек из машины с водительского сиденья на проезжую часть вылетела женщина. В момент ДТП её выбросило из машины, она оказалась на проезжей части и попыталась встать.

Пьяный американский солдат в ночь на 31 марта угнал автомобиль в Южной Корее и устроил ДТП. Он сбил две машины, в том числе грузовик. В результате пострадали два человека.