Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП с участием бензовоза произошло в Чертковском районе на 794-м километре трассы М-4 «Дон». В результате аварии бензовоз опрокинулся, и произошла утечка дизельного топлива.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России совместно с местными спасателями и дорожными службами. Специалисты ликвидируют последствия разлива. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовано 27 человек и 12 единиц техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ярославской области суд заключил под стражу монтёра пути, пустившего автобус на железнодорожный переезд, из-за чего погибли восемь человек. Монтёра подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершённой в состоянии опьянения, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

1 апреля на железнодорожном переезде в Ярославской области автобус выехал на пути, когда к переезду подъезжал поезд. Машинист использовал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Восемь человек — водитель автобуса и семь пассажиров — погибли, машинист поезда получил травмы. О том, что дежуривший монтёр был нетрезв, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.