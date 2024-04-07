Донецк, 7 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Жители Донбасса в 2014 году негативно восприняли государственный переворот в Киеве и бросили вызов неонацистам, которые фактически захватили власть. Они не могли принять идеи ненависти, отвергли проект «Антироссия». Как и в годы Великой Отечественной, они встали на защиту своей земли. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Евгений Ревенко в связи с десятой годовщиной начала «Русской весны» на юго-востоке Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что «Русская весна» на Донбассе и во всей Новороссии стала по сути отпором жителей украинского Юго-Востока неонацистам, которые организовали государственный переворот в 2014 году. Этим сопротивлением люди ДНР и ЛНР показали истинную преданность идеалам Русского мира.

«Люди жертвовали собой во имя великой цели — возвращению в большую страну, в Россию. Они не могли принять идеи узколобового украинского национализма, идеи ненависти, идеи разрушения, идеи «Антироссии». Люди, населявшие Украину, всегда ментально были вместе с Россией, оторвать их от общей Родины было невозможно», — сказал Ревенко.

Поэтому попытку неонацистского киевского режима оторвать Донбасс и всю Украину от единой общности с самого начала жители ДНР и ЛНР восприняли как большое злодеяние. Это преступление, на которое пошли украинские власти, привело к тому, что народ Донбасса, как и в годы Великой Отечественной войны, встал на защиту своей земли.

«На юго-востоке Украины всегда едва ли не главными героями были вовсе не кумиры украинских националистов и пособники фашистов в годы войны — Бандера, Шухевич и их подельники. Главными героями для Донбасса были краснодонцы — подростки, которые отдали свои жизни, в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, находясь в годы оккупации в подполье, в сопротивлении. Именно люди, воспитанные на примере этих героев, дали отпор нынешним украинским националистам. Иначе быть не могло», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

В свою очередь, многонациональный народ России пришёл на выручку жителям Донбасса, не дал уничтожить их, отметил Ревенко.

«Мы встали на защиту своих исторических земель, которые по праву входили и будут входить в состав России. Хочу подчеркнуть: это неотъемлемая часть нашей большой страны. И кто бы сейчас что ни говорил о каких-либо исходных точках возможных переговоров, только из этого и нужно исходить — земли Донбасса и Новороссии являются неотъемлемой частью России, а населяющие её люди — это её полноправные граждане», — указал депутат.

Ревенко напомнил про ложь, которой наполнял информационное пространство киевский режим, когда для усмирения не принявших переворот на майдане была поднята в воздух боевая авиация, отправлены на Донбасс танки и тяжёлая артиллерия. Когда здание администрации в Луганской Народной Республике обстреляли с воздуха, в Киеве лгали про «взрыв кондиционера».

Не забыты также имена тех, кто персонально отдавал приказы открыть огонь по жителям Новороссии и начать большую гражданскую войну, заметил парламентарий. Это «кровавый пастор» Александр Турчинов, «шоколадный король» Пётр Порошенко, комендант майдана Андрей Парубий. В дальнейшем они передали эстафету нынешнему главе киевского режима — Владимиру Зеленскому, который обманул граждан Украины, придя к власти под лозунгом прекращения боевых действий на Донбассе.

«И теперь нам приходится силой принуждать Зеленского к миру», — резюмировал Ревенко.

Ранее эксперты в интервью ИА Регнум отметили, что Донбасс в 2014 году сделал исторический выбор в пользу России. События, развернувшиеся 10 лет назад, показали несгибаемость жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, их твёрдую готовность стоять до конца за правду и своё будущее против неонацистского режима, захватившего власть в Киеве под кураторством коллективного Запада. Подвиг Донбасса, по мнению экспертов, пробудил Россию: напомнил о реальных ценностях, которые старательно замещались идеологией потребления и вседозволенности.