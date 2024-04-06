Донецк, 6 апреля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Десять лет со дня начала «Русской весны» в Донбассе, который в 2014 году сделал исторический выбор в пользу России, показали несгибаемость жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, их твёрдую готовность стоять до конца за правду и своё будущее против неонацистского режима, захватившего власть в Киеве в результате государственного переворота, организованного коллективным Западом. Более того, подвиг Донбасса пробудил Россию: напомнил всему народу страны о реальных ценностях, которые старательно замещались западными фальшивками — идеологией потребления и вседозволенности. Такими оценками поделились эксперты с ИА Регнум, вспоминая о событиях, с которых начиналось возвращение Донбасса в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полковник ФСБ в отставке, бывший глава аналитического подразделения группы «Вымпел» Владимир Клюкин признался, что, когда в Донбассе прогремели первые выстрелы украинских боевиков, ему по реакции жителей региона стало ясно: эти люди не повернут назад, они будут сражаться. Когда маленькие дети по-взрослому говорили, старики закрывали собой детей и так далее.

«Многие из тех людей, кто тогда, весной 2014 года, встал на защиту Донбасса, производили впечатление настоящих героев. Особенно первые, кто начал всё это. Многих из них их уже нет на этом свете. Но они выглядели как люди, идейно мотивированные. К сожалению, многих из этих людей мы быстро забыли», — отметил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Очень жаль, что пророссийское движение тогда не охватило другие регионы Украины, исторически также тяготеющие к России, отметил эксперт. Пример — Одесса.

Клюкин же напомнил, что и Харьков в тревожные весенние дни 2014 года стал одним из центров русского сопротивления. Но и там, к сожалению, не случился подъём всего региона на защиту идеалов Малороссии. Население Донбасса — это особая категория несгибаемых людей, уверен эксперт. Изначально одна из основ Российской империи, затем Советского Союза, потом некоторое время составная часть Украины. Тяготение к России и особый дух труда, созидания в случае с жителями Донбасса сделали своё дело.

Межуев отметил, что Украина на момент начала «Русской весны» была государством, расположенным между двумя цивилизационными полюсами — Россией и тем, что можно назвать коллективным Западом. Это положение держалось на хрупком балансе. Когда в начале 2014 года одна из сторон совершила государственный переворот в Киеве, решив «перевернуть лодку» и прогнать демократически избранную власть, которая этот баланс пыталась соблюдать, закономерно последовало неповиновение целого ряда регионов. Началась гражданская война между двумя сторонами: одна ориентировалась на Россию, другая — на Запад.

При этом абсолютно ложной оказалась надежда на поддержку «Русской весны» олигархами промышленно развитого юго-востока Украины. Это оказалось утопией, они заняли антироссийскую позицию, подчинившись Западу во главе с Соединёнными Штатами. Многим из них это не помогло отстоять свои эгоистические интересы. Но это уже вне всяких сомнений не то, о чём надо переживать, заметил Межуев.

«Значительную часть населения Украины составляют люди, которые во все времена испытывали гораздо меньше нужды, чем жители Донбасса. Эти вопли по поводу голодомора, геноцида украинского народа — блеф чистейшей воды. И земля на Украине плодородная и климат великолепный. Труда меньше надо вкладывать в землю. Обратите внимание, сколько сейчас с территории Украины беженцев разбежалось по всему свету, вместо того чтобы взять в руки оружие и отстаивать свои идеалы, пусть и мнимые. Нет у них таких идеалов, как у тех, кто десять лет назад встал за Малороссию», — прокомментировал Клюкин.

Безусловно, против Донбасса, Малороссии и всей России работает агрессивная пропаганда, которая одновременно продвигает ложные «западные ценности» беспринципного потребления. Эту работу, по словам ветерана спецслужб, обеспечивают высококвалифицированные психологи и специалисты по организации психологической войны, которые стараются улавливать любые детали. Основной их объект — неподготовленные умы подрастающего поколения. Но реальные действия Запада в отношении Украины в целом и Донбасса показали основной массе русского народа истинное лицо Запада.

«Был дурман, ещё с восьмидесятых годов, он держался очень долго. До тех пор, пока не произошёл переворот в Киеве в феврале 2014-го. Народ начал прозревать, действия киевского режима вызвали противодействие, особенно в душе трудяг Донбасса, которые знают, на чём на самом деле «булки растут». Да и вообще, в массе своей наши соотечественники остаются на генном уровне, в душе, созидателями, творцами. И ко всякого рода проходимцам априори относятся брезгливо. Народ наш всё понимает, он как мудрый дед на завалинке — сидит себе «на уме с горошком». Если молчит, это не значит, что ничего не понимает. Люди у нас давно призывали выйти из всех этих кабальных международных договоров. И когда начались обстрелы Донбасса, вердикт был простой: это делают фашисты», — поделился Клюкин.

«Русская весна» вне всяких сомнений дала огромный импульс цивилизационному сознанию России, отметил Межуев. Это стало очевидным уже на примере событий в Крыму, развернувшихся в феврале–марте 2014 года. Но путь этого региона в родную гавань прошёл быстро и почти безболезненно. Донецкой и Луганской Народной Республикам удалось добиться воссоединения с Россией только осенью 2022 года, напомнил эксперт. Донбассу пришлось годами выдерживать натиск неонацистского режима, защищая наследие предков — победителей нацизма в Великой Отечественной войне. Регион продолжает сражаться и сейчас, но уже как полноценная составная часть России.