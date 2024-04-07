Оренбург, 7 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Поставки питьевой воды в магазины в Оренбургской области увеличили в несколько раз в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили 7 апреля в Минпромторге.

Анна Селина/ИЗВЕСТИЯ

Министерство отметило, что федеральные торговые сети срочно поставляют в регион питьевую воду, а также дополнительные объёмы другой необходимой продукции.

«В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области», — сообщили в министерстве, отметив, что ситуацию с поставками воды держат на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за затопления ряда территорий. Особенно тяжёлая ситуация в Орске. В город прибыли глава МЧС России Александр Куренков и замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину о развитии ситуации в регионе. Президент, заслушав доклады, указал на необходимость своевременного анализа и прогнозирования ситуации, чтобы вовремя принять необходимые меры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава МЧС России посетил пункт временного размещения в городе Орске

В Орске 5 апреля пострадала дамба, не выдержав большого объема воды в реке Урал, сооружение получило повреждение в месте наибольшей нагрузки. Часть Орск затопило, людей эвакуируют и заселяют в пункты временного размещения. В правительстве области сообщили, что пик паводка ожидается 9 апреля, после 20 апреля ситуация должна стабилизироваться.