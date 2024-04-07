Власти Оренбургской области спрогнозировали пик паводков на 9 апреля
Оренбург, 7 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Пика паводка в Оренбургской области следует ожидать 9 апреля, сообщили 7 апреля в пресс-службе регионального правительства.
«9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе», — проинформировали власти.
Отмечается, что ситуация, вероятно, стабилизируется после 20 апреля.
Как сообщало ИА Регнум, в Орск 7 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков. Министр провёл заседании правительственной комиссии по чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, в ходе которого глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что синоптики прогнозируют пик паводка в Оренбурге 10 апреля.
По состоянию на 7 апреля в Орске уровень воды в реке Урал поднялся на 28 см за сутки. Подтопило свыше 1,3 тыс. домов и 1,7 тыс. придомовых участков.
Куренков сообщил, заявления на компенсацию в связи подтоплением в Оренбургской области подали свыше 6400 человек.
В Орске 5 апреля из-за подъёма уровня воды в Урале получила повреждение дамба. В городе часть домов оказались под водой. МЧС проводит эвакуацию жителей, которых затем заселяют в пункты временного размещения. Как сообщил помощник главы минздрава Алексей Кузнецов, 99 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка.