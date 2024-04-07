Оренбург, 7 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Пика паводка в Оренбургской области следует ожидать 9 апреля, сообщили 7 апреля в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе», — проинформировали власти.

Отмечается, что ситуация, вероятно, стабилизируется после 20 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в Орск 7 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков. Министр провёл заседании правительственной комиссии по чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, в ходе которого глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что синоптики прогнозируют пик паводка в Оренбурге 10 апреля.

По состоянию на 7 апреля в Орске уровень воды в реке Урал поднялся на 28 см за сутки. Подтопило свыше 1,3 тыс. домов и 1,7 тыс. придомовых участков.

Куренков сообщил, заявления на компенсацию в связи подтоплением в Оренбургской области подали свыше 6400 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879945" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заполненный водой после прорыва дамбы Орск сняли с коптера

В Орске 5 апреля из-за подъёма уровня воды в Урале получила повреждение дамба. В городе часть домов оказались под водой. МЧС проводит эвакуацию жителей, которых затем заселяют в пункты временного размещения. Как сообщил помощник главы минздрава Алексей Кузнецов, 99 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка.