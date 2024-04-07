Минск, 7 апреля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Белоруссия получила из России партию вертолётов Ми-35М, сообщила 7 апреля пресс-служба министерства обороны республики.

Сергей Бобылев / ТАСС

«На один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла очередная партия из четырех вертолётов Ми-35М», — заявили в ведомстве.

Воздушные суда пилотировали белорусские лётчики, прошедшие обучение в учебном центре Вооруженных сил России. Маршрут перелёта составил более двух тысяч километров.

Как сообщили в белорусском ведомстве, вертолёт Ми-35М внешне похож на вертолёт Ми-24, но принципиально отличается от него новейшей электроникой и современными приборами.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО начальник авиации полковник Леонид Давидович заявил, что постановка на вооружение новейших вертолётов стала знаковым событием. Он добавил, что в ближайшем будущем новые Ми-35М заступят на боевое дежурство.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Россия поставила Белоруссии первую партию вертолётов Ми-35М. На первом этапе в республике создали отряд, в дальнейшем в планах белорусской армии — создать эскадрилью. Отмечалось, что белорусские пилоты уже прошли необходимое обучение.

Министерство обороны Белоруссии в августе 2023 года получило от России боевые вертолеты Ми-35.