Минск, 17 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии получило от России боевые вертолеты Ми-35. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба минобороны республики.

Af.mil

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёты были получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Белоруссии и военно-технического сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Польши объявило 1 августа об увеличении численности военных на границе. 3 августа замначальника Генштаба Вооружённых сил Польши генерал Марек Соколовский заявил, что польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО весьма очевидна.