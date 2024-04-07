Кировск, Мурманская область, 7 апреля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Лыжник Савелий Коростелёв победил в финале масс-старта в гору на дистанции 10 км свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Максим Богодвид/РИА Новости Савелий Коростелев

Победитель прошёл дистанцию за 29 минут 29,3 секунды. Вторым финишировал Алексей Червоткин, отставший от лидера на 9,2 секунды. Третье место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием от лидера на +14,8 секунды.

В масс-страте в гору у женщин победу с результатом 32 минуты 33,8 секунды одержала Алина Пеклецова. Второе место у олимпийской чемпионки Вероника Степанова (+48 секунд). Третьей стала Анастасия Кулешова (+1 минута 2,8 секунды).

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Большунов выиграл в скиатлоне на дистанции 20 км на чемпионате России в Малиновке Архангельской области. Вторым финишировал Червоткин, третье место занял Сергей Ардашев.

Большунов 16 марта победил в спринте на этапе чемпионата России в Малиновке. Лыжник прошёл дистанцию за 3 минуты 13,4 секунды, одержав 22-ю победу подряд.

Трёхкратный олимпийский чемпион 17 февраля одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской спартакиаде сильнейших — 2024. Большунов прошёл дистанцию в 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.