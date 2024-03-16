Архангельск, 16 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов стал победителем в спринте на чемпионате России. Гонка прошла 16 марта в Малиновке Архангельской области.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

27-летний Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 13,4 секунды. Он одержал 22-ю победу подряд.

Вторым пришёл к финишу Иван Горбунов, отставший от лидера на 0,11 секунды. Замкнул тройку Сергей Устюгов, отставание которого составило 0,96 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Он пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.