Архангельск, 17 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 км на чемпионате России. Гонка прошла 17 марта в Малиновке Архангельской области.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

Большунов преодолел дистанцию за 52 минуты 4 секунды. Он одержал 23-ю победу подряд.

Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин, отставший от лидера на 0,3 секунды. Замкнул тройку Сергей Ардашев, отставание которого составило 2,1 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Малиновке. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 13,4 секунды и одержал 22-ю победу подряд.

17 февраля Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Он пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.