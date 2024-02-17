Тюмень, 17 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Гонка прошла 17 февраля в Тюмени.

РИА Новости/ Павел Бедняков Александр Большунов

27-летний Большунов пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.

Второе место занял в гонке чемпион мира среди молодёжи 25-летний Сергей Ардашев, который отстал от победителя на 0,4 секунды. Замкнул тройку 20-летний Савелий Коростелёв, отставание которого составило 0,6 секунды.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов занял 20-е место, отстав от Большунова почти на четыре минуты.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он пробежал дистанцию 15 км за 39 минут 54,4 секунды. Он продлил до 17 свою серию побед на этапах Кубка России.