Нью-Дели, 7 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на союзной территории Ладакх в северной части Индии. Об этом 7 апреля сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

str/Global Look Press

По данным сейсмологов, подземный толчок произошёл в 11:48 мск. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 172 км к северо-востоку от города Анантнаг в союзной территории Ладакх, расположенной рядом с Джамму и Кашмиром.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля возле Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зарегистрировали на расстоянии 46 километров к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси, где проживает порядка 102 тыс. человек.

Землетрясение на несколько мгновений прервало заседание Совета Безопасности ООН, проходившее в Нью-Йорке. Многие находившиеся в зале заседаний дипломаты и журналисты ощутили подземные толчки.

По информации Геологической службы США, землетрясение около Нью-Йорка ощутили не менее 264 тыс. человек. Уточнялось, что слабые толчки почувствовали 25 293 человека, умеренные — 211 тыс. и сильные — 11 тыс. человек. Ещё 17 261 житель ощутил лёгкие последствия подземных толчков.

В тот же день в штате Нью-Джерси по соседству с Нью-Йорком произошло новое землетрясение магнитудой 4,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 километра, данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.