Нью-Джерси, США, 6 апреля, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло рядом с Нью-Йорком в американском штате Нью-Джерси. Об этом 5 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы сейсмологами в 17:59 по местному времени 5 апреля (00:59 мск 6 апреля). Эпицентр землетрясения располагался в семи километрах от города Глэдстоун, где проживает около двух тысяч человек. Расстояние от Гэдстоуна до Нью-Йорка составляет около 60 км.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 километра. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ньюарк, находящиеся в Нью-Йорке (США), приостановили работу после землетрясения магнитудой 5,5.

Землетрясение возле Нью-Йорка произошло 5 апреля. Очаг землетрясения был ближе всего к городу Эдисон в штате Нью-Джерси — на расстоянии 46 км. В Нью-Йорке магнитуда составила около 4,8.

Подземные толчки ощутили в штаб-квартире ООН. Из-за них прервали заседание Совбеза. Офис генсека международной организации сообщил, что землетрясение не повлияло на её работу.