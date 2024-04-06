Нью-Джерси, США, 6 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. По меньшей мере 264 тыс. человек ощутили землетрясение, произошедшее рядом с Нью-Йорком, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Brittainy Newman/AP/TASS

По данным службы, слабые толчки почувствовали 25 293 жителя, умеренные — 211 тыс. и сильные — 11 тыс. человек. Ещё 17 261 человек ощутил лёгкие последствия землетрясения.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 5,5 возле Нью-Йорка произошло 5 апреля. Очаг землетрясения находился ближе всего к городу Эдисон в штате Нью-Джерси — на расстоянии 46 км. Подземные толчки произошли в 14:23 по времени UTC (17:23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4,8.

Подземные толчки ощутили в штаб-квартире ООН. Из-за них прервали заседание Совбеза. Офис генсека международной организации сообщил, что землетрясение не повлияло на её работу.

Кроме того, работу приостановили аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ньюарк, находящиеся в Нью-Йорке (США).

Позднее Геологическая служба США сообщила о новом землетрясении магнитудой 4,0 рядом с Нью-Йорком в американском штате Нью-Джерси. Подземные толчки зафиксированы сейсмологами в 17:59 по местному времени 5 апреля (00:59 мск 6 апреля). Эпицентр землетрясения располагался в 7 км от города Глэдстоун, где проживает около двух тысяч человек. Расстояние от Глэдстоуна до Нью-Йорка составляет около 60 км.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.