Москва, 20 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн. Это примерно треть от аудитории всего Рунета, по данным исследования Mediascope на январь 2024 года.

Алексей Майшев/ РИА Новости

Таким образом, магазин приложений стал лидером среди российских и зарубежных ресурсов, уступив только Google Play.

«RuStore прошел путь от нового продукта до одного из лидеров у российской аудитории всего за полтора года. За это время наша команда обеспечила всю необходимую инфраструктуру для пользователей и разработчиков, включая монетизацию и выход на российский рынок для иностранных разработчиков. Пользователям RuStore доступно более 35 000 разных сервисов и игр, треть из которых — от иностранных разработчиков», — заявил операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Согласно исследованию, аудиторные показатели вендорских сторов выглядят следующим образом: месячная аудитория за январь 2024 Xiaomi Mi Store составила 23 млн, Samsung Galaxy Store — 21,3 млн, HUAWEI AppGallery — 12,3 млн.

RuStore активно расширяет присутствие на новых устройствах — сейчас магазин приложений доступен на ридерах, медиацентрах, телевизорах, планшетах. В этом году ожидается, что RuStore станет основным магазином приложений для ОС «Аврора». Данные исследования приведены на основании опроса Cross Web, реализуемого на Android-only-подходе среди лиц старше 12 лет.

Как сообщало ИА Регнум, российский магазин мобильных приложений RuStore разработан компанией VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры России. В настоящее время магазин доступен на устройствах под управлением операционной системы Android. В магазине уже доступно более 32 тыс. приложений.

На фоне антироссийских санкций западные ресурсы по продаже мобильных приложений активно удаляют и убирают из доступа российские приложения, в связи с чем пользователям становилось затруднительно установить нужные сервисы на свои смартфоны.

26 января RuStore назвал самые скачиваемые приложения по итогам 2023 года. Лидерами в разных категориях стали «Сбербанк Онлайн», «Ozon» и «2ГИС».