Париж, 7 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Применение Вооружёнными силами России гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для ударов по объектам в Киеве было стратегическим сигналом для Запада, а само это оружие стало новым элементом для его сдерживания. Такое мнение 4 апреля высказал обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

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«Использование ракеты «Циркон» против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», — написал он.

По мнению обозревателя, этот шаг демонстрирует способность оружия армии России противостоять наиболее сложным средствам противовоздушной обороны, в том числе американским зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Хессун предположил, что применение «Цирконов» стало новым элементом системы России для стратегического сдерживания Запада. Кроме того, неуловимые для обычной противоракетной обороны гиперзвуковые ракеты существенно увеличили наступательный потенциал Вооружённых сил в конфликте на Украине, добавил он.

«Москва (применением «Цирконов». — Прим. ред.) усиливает военное давление на Киев», — резюмировал обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля военный эксперт InfoBRICS Драго Боснич написал, что в НАТО возникла паника после использования российскими военными для серии ударов по центрам принятия решений ВСУ ракет «Циркон». Эксперт отметил, что из-за этого в альянсе оказались перед дилеммой, как обеспечить безопасность западных военных на Украине.

Британский эксперт Александр Меркурис 3 апреля заявил, что ракеты «Циркон» показали разрушительную эффективность в зоне проведения спецоперации и ни у одной из стран мира нет средств противодействия им. По его словам, с начала 2024 года российские военные нанесли киевским властям огромный ущерб ударами по инфраструктуре.